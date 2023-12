El descubrimiento de América y los conquistadores del nuevo mundo

El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón y sus hombres dieron paso a uno de los acontecimientos más memorables en la historia de la humanidad: el descubrimiento de América. El interés por su hazaña y la de Hernán Cortés, Francisco Pizarro y los otros ilustres conquistadores del nuevo mundo está fuera de toda duda.

No hay prácticamente nadie que no haya escuchado hablar de ellos o que no sepa cuáles fueron los logros de sus expediciones, puesto que se han ocupado de ellas millones de libros y cientos de películas. Aunque estos y otros exploradores no hubieran hecho otra cosa, sus travesías por el Nuevo Mundo bastaban por sí solas para granjearles fama. «En ninguna otra parte se había oído hablar de semejante número de viajes por tales tierras salvajes», advertía Charles Fletcher Lummis en 'Los pioneros españoles', publicado originalmente en 1893 y reeditado ahora por la editorial Rialp. Este historiador y activista estadounidense destacaba las «caminatas de miles de millas realizadas por pequeños grupos o por héroes solitarios»





abc_cultura » / 🏆 62. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.