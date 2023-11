El desafío de relanzar Vodafone y el ‘ponciopilatismo’ con la pandemia

El Supremo se hace eco del ‘ponciopilatismo’ del Constitucional con la pandemia Aunque el Tribunal Constitucional declaró contrarios a la Carta Magna los dos confinamientos de la pandemia, negó, en una decisión más propia de Poncio Pilatos que del rey Salomón, que eso diera derecho a reclamar indemnizaciones al Estado por el daño a negocios como los de hostelería.

