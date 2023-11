El debate sobre la manipulación del pasado

“Es un tema apasionante, uno de los grandes temas de nuestro tiempo” –manifiesta Anna Caballé a Alejandro Luque (Jot Down). “El pasado es inmodificable, intentar manipularlo de la forma que sea es un inmenso error –explica la escritora y crítica literaria–. Lo que hay que hacer es, aceptándolo, porque no hay otra, entenderlo con la mirada crítica de hoy y por tanto observar sus deficiencias, sus enormes imperfecciones”.

“La dialéctica entre construcción y destrucción del pasado en todos los ámbitos de la vida y de la cultura es una larga historia –añade la Premio Nacional de Historia 2019– , pero la idea que se extiende ahora es de acabar de una vez por todas con una pésima praxis histórica por opresora, blanca y elitista. Esto me parece un error (...) Cancelar el pasado que no nos gusta o que nos ofende no es una solución”.El ex director del Reina Sofía Manuel Borja-Villel aporta su punto de vista al debate. “Obviamente nadie que haya sido represaliado por Franco quiere ver un monumento franquista, es ofensiv





