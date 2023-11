El día que mi amiga me contó que estaba embarazada, pensé: 'Vaya bajón'

Felicité a mi amiga. Estaba contenta y triste al mismo tiempo, pero solo quería que se me notase lo primero. Soy feminista, no voy a ser madre pero he leído a muchas expresando la necesidad de sentirse acompañadas. Mi amiga me acababa de contar que estaba embarazada y yo quería estar a la altura. Quería estar a su lado y sonar sincera.

Y así, mientras los dedos en el móvil iban por un lado y mis preocupaciones se iban hacia otro, me di cuenta de que las dos estábamos contenidas y de que toda nuestra conversación eran lugares comunes. La misma charla que podrías tener con la vecina en el ascensor. Me revolví en el asiento y escribí un tímido: “Ay, tía, seguiremos siendo nosotras, ¿no?”.

Ya estábamos más contentas (o tranquilas, que con la edad ambos términos comienzan a ser sinónimos). Iremos hablando, decidiendo, reajustando. La única condición no negociable es que cuando algo nos pique, se lo tenemos que contar a la otra, para que nos rasque. Esto es un capítulo más de nuestra historia (uno con mucha chicha, la verdad). Pero seguiremos siendo nosotras, cambiando todo el tiempo, como siempre.

Mientras esperaba su respuesta después de la bomba, la cabeza me iba a mil preguntas por segundo. Mi nueva yo embarazada se autoconvencía de que “a mí esto no me va a cambiar, yo voy a seguir haciendo de todo, nuestro proyecto Girly Girl Magazine no va a parar, no pienso pasarme el día hablando de bebés, pises y cacas…”.

