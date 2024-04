El Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario es el juego que se lleva celebrando más tiempo de todos los que organiza la ONCE, y se celebra de lunes a jueves a las 21:25h.y la participación incluye un número de cinco cifras y un número de serie especial. Los participantes que jueguen solo con el número optan a un premio de 35.000 euros, y los que acierte la serie se harán con un gran premio de 500.000 euros..' premia a las cuatro primeras y cuatro últimas cifras con 250 euros.

Las tres primeras y tres últimas se llevan 25 euros, mientras que las dos primeras y dos últimas otorgan 6 euros. Los dos reintegros que se generan (primera y última cifra del número ganador) devuelven lo jugado a los ganadores.y cuyos ganadores de cinco cifras y serie reciben 6 millones de euros, mientras que los que acierten las cinco cifras se llevan 40.000 euro

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



sextaNoticias / 🏆 21. in ES

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 25 de marzo de 2024Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, lunes 25 de marzo de 2024 y comprueba el resultado del Cupón Diario y Super Once.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy martes 19 de marzo de 2024Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, martes 19 de marzo de 2024 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 18 de marzo de 2024Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, lunes 18 de marzo de 2024 y comprueba el resultado del Cupón Diario y Super Once.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »

Resultados del Cupón Diario y Super Once de la ONCE - 2 de abril de 2024Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario y Super Once de hoy martes 2 de abril de 2024.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy lunes 1 de abril de 2024Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, lunes 1 de abril de 2024. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 27 de marzo de 2024Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, miércoles 27 de marzo de 2024. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »