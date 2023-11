El creador de PokerStars pide más de 10 millones a OHLA por Canalejas

Amancio Ortega ingresará 2.217 millones en dividendos de Inditex tras cobrar 1.108,5 millones esta semanaEn concreto, el empresario recibirá este año más de 2.200 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía textil, por encima de los 1.718 millones que percibió por este Leer más ⮕

Amancio Ortega ingresará 2.217 millones en dividendos de Inditex tras cobrar 1.108,5 millones esta semanaEn concreto, el empresario recibirá este año más de 2.200 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía textil, por encima de los 1.718 millones que percibió por este Leer más ⮕

'The Crown': Helen Mirren revela por qué no quiso interpretar de nuevo a la reinaLa actriz ganó el Oscar por su interpretación de Isabel II en 'The Queen' (2006), con guion de Peter Morgan, el creador de la serie. Leer más ⮕

La derecha argentina abandona la impostura 'republicana' y encuentra un intérprete a su medida: MileiDesde hace dos décadas, la elección por la opción más efectiva para oponerse al kirchnerismo ha orientado el voto de millones de argentinos. Leer más ⮕

Rato reclama al Estado entre 10 y 12 millones de indemnización por el caso BankiaEn la reclamación presentada ante el Ministerio de Asuntos Económicos, Rato sostiene que sufrió una campaña de acoso político cuando era presidente de Bankia y que desembocó en su Leer más ⮕

Iberia Express se vuelca en Canarias y Baleares con su capacidad récord para este inviernoLa ‘low cost’ de Iberia programa 3,5 millones de asientos hasta final del marzo, un 10% más que en 2022 Leer más ⮕