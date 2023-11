El creador de Chatgpt advierte sobre los peligros que implica la inteligencia artificial para la civilización humana Sam Altman, CEO de OpenAI y creador de Chatgpt, advirtió ante el subcomité del Senado de EE.UU. sobre los peligros que representa la inteligencia artificial para la civilización humana. ¿A qué se refería el empresario?

