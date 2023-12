El coronel Góngora y el acueducto de Segovia

El coronel Góngora, de la Academia de Artillería, desplegó orgulloso su catalejo. Gracias a él, por fin, se podrían leer las marcas dejadas por la milenaria y desgastada cartela del acueducto de Segovia que desvelaban quién, cuándo y por qué ordenó construir esta impresionante obra en un municipium que no se encontraba entre los más importantes del Imperio Romano.

Pero fuera porque el militar decimonónico no estaba muy ducho en latín o porque el anteojo no resultaba lo suficientemente potente, lo que garrapateó en el papel no resultó bastante para que el canónigo Andrés Gómez de Somorrostro ―que había enviado al artillero a copiar lo que viese― descifrase una sola palabra. No obstante, habría posteriormente más intentos, como subirse con una grúa hidráulica para observarlo de cerca, intentar recomponer el rompecabezas de tres placas epigráficas latinas relacionadas con la ciudad o abrir excavaciones en uno de los extremos de la conducción a la búsqueda de más dato





elpais_cultura » / 🏆 10. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

La Duquesita, elegida la Mejor pastelería de Madrid 2023La Duquesita ha sido galardonada como la Mejor pastelería de Madrid 2023 por la Academia Madrileña de Gastronomía. Esta confitería y bombonería, fundada en 1914, es considerada una auténtica historia de la pastelería y el patrimonio dulce de la ciudad.

Fuente: expansioncom - 🏆 9. / 82 Leer más »

Comienza el sorteo de la Lotería de Navidad en el Teatro RealEl sorteo de la Lotería de Navidad ha comenzado en el Teatro Real con la participación de los niños de San Ildefonso y el público emocionado.

Fuente: yo_dona - 🏆 58. / 51 Leer más »

El dúo estrella del Baile de Debutantes: Victoria Mestre Cisneros (nieta de la mecenas Ella Fontanals-Cisneros) y su primo Lucas Macaya (nieto de Cristina Macaya) deslumbran en ParísEl dúo estrella del Baile de Debutantes: Victoria Mestre Cisneros (nieta de la mecenas Ella Fontanals-Cisneros) y su primo Lucas Macaya (nieto de Cristina Macaya) deslumbran en París.

Fuente: VanityFairSpain - 🏆 14. / 75 Leer más »

Inauguración parcial del Tren Maya en MéxicoEl presidente mexicano inaugura parcialmente el Tren Maya, su proyecto más emblemático, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico en el sureste del país.

Fuente: bbcmundo - 🏆 23. / 66 Leer más »

Albares: “El acuerdo sobre Gibraltar tiene que incluir el uso conjunto del aeropuerto”“No hay ninguna duda de dónde se sitúa España en el conflicto de Gaza”, afirma el ministro de Asuntos Exteriores en una entrevista con EL PAÍS

Fuente: elpais_espana - 🏆 22. / 68 Leer más »