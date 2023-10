El Constitucional avala la ley para la la reducción de la temporalidad del empleo público

El Tribunal Constitucional ha desestimado por unanimidad el recurso de inconstitucional que Vox presentó contra el real decreto-ley de medidas urgentes que el Consejo de Ministros aprobó en julio 2021 para reducir la temporalidad del empleo público.

En una sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado César Tolosa, rechaza las alegaciones del partido de Santiago Abascal, al considerar que el Ejecutivo explicó y razonó, en la memoria de impacto normativo, en la exposición de motivos de la norma y posteriormente en el debate de convalidación, por qué se trataba de una situación especial que le permitía utilizar el instrumento normativo del real decreto-ley, según ha informado el Tribunal...

