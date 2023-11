El conservadurismo y la idea de lo popular

Nuestro conservadurismo ha tenido siempre apego a la palabra “popular”. Ahí están la Alianza y el Partido, pero también la Cadena de Ondas Populares Españolas —Cope—, la Unión Social Popular o incluso esos Clásicos Populares estrenados por Suárez pero gestados por Arias Navarro.

A esta querencia por lo “popular” le podemos buscar genealogías reveladoras, pero, más allá del deje paternalista, apelaba a esa “mayoría natural” de la nación que Fraga reclamaba conservadora y para la que se defendía “un verdadero populismo”. Por supuesto, en una democracia no hay mayorías naturales: hay valores compartidos y consensos básicos. En todo caso, aquella voluntad de hegemonía implícita en lo popular se ha visto desmentida no pocas veces por la realidad. En una novela barojiana, un personaje afirma que le es más simpática la anarquía que el socialismo, a lo que otro replica que no le extraña: también “es más simpático para un chico hacer novillos que ir a clase

ELDİARİOES: El líder del PSOE critica las políticas de las derechas en diferentes gobiernos autonómicosEl líder del PSOE y candidato a la investidura ha criticado algunas de las políticas de las derechas en diferentes gobiernos autonómicos. Ha mencionado la eliminación de carriles bici y la reducción del gasto en sanidad pública, entre otros aspectos.

ELDİARİOES: Problemas en la compra y advertencia del líder del PP al secretario general del PSOENo has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. El líder del PP replica al discurso de investidura del secretario general del PSOE y le advierte de que no podrá contar con él durante su tercer mandato: 'Cuando el independentismo le falle, cuando le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque'. Marta Jara, de 'corrupción política' por pactar una ley de amnistía con los independentistas catalanes. Un acuerdo que permitirá al secretario general del PSOE ser reelegido para un tercer mandato como presidente del Gobierno, después de que el propio Feijóo perdiera una investidura.

İNFORMATİVOST5: El PSOE muestra su apoyo incondicional a sus detractoresEl Pleno del Congreso acoge el segundo debate de investidura de Pedro Sánchez, quien prevé salir elegido presidente. Se espera que Sánchez cuente con el respaldo del PSOE y otros partidos para ser investido presidente.

PUBLİCO_ES: ERC subraya su capacidad para presionar al PSOE y lograr avancesEl portavoz de ERC en el Congreso subraya la capacidad de su partido para presionar al PSOE y lograr “avances” como la amnistía, sin descartar lograr un referéndum en un futuro, ha aprovechado su discurso en el debate de investidura para recalcar que el independentismo catalán será clave durante toda la legislatura.

ELDİARİOES: La policía carga contra manifestantes frente a la sede del PSOE en MadridLa policía intenta dispersar con cargas la decimotercera manifestación frente a la sede del PSOE de la calle Ferraz, en Madrid, después de varios avisos y lanzamiento de botellas, latas y otros objetos a los agentes. Los antidisturbios han procedido a cargar y se han producido las primeras detenciones, nueve por el momento, mientras los furgones policiales comenzaban a discurrir por la calle Marqués de Urquijo para destensar la situación. En la carretera se han sentado además otro grupo de personas en protesta por la actuación de la Policía. Los manifestantes han ido llegando desde las 19

PUBLİCO_ES: Elección del líder del PSOE como presidente del GobiernoLos diputados votan este jueves si eligen al líder del PSOE como presidente del Gobierno. Salvo sorpresa, cuenta con 179 votos favorables, lo que le permitiría alcanzar la mayoría necesaria en la primera vuelta. Sigue en directo toda la información sobre el debate de investidura de Pedro Sánchez, el resultado de la votación y todas las noticias de última hora desde el Congreso.

