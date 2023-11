El combustible en Argentina reaparece, pero con aumento de precio

Tras la normalización del abastecimiento, el ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que el sector petrolero"apareció con quiebre de stock y ahora de golpe ha podido lograr el reabastecimiento de todas las estaciones de servicio", de acuerdo con un comunicado.

En el comunicado, el Gobierno informó que las empresas petroleras habían solicitado aumentos de precios"del 40, del 20%, del 10%, muy por encima de la realidad que un sector de los grandes ganadores de la economía argentina necesitaba a los efectos de seguir invirtiendo".Incluso, el Ministerio de Economía explicó:"Resignamos recursos del Estado, dejamos de cobrar impuestos a los efectos de que la nafta no aumente más de lo debido".

Pese a esto, una fuente que representa a un importante jugador del mercado le dijo a CNN que con los nuevos precios el combustible acumuló un aumento"un poco superior al 70%" en lo que va del año, mientras que la inflación acumulada hasta el mes de septiembre es del 103,2%.

A su vez, el secretario de la Federación de Empresarios de Combustible, Hernán Landgrebe, negó a CNN cualquier tipo de"especulación o retención de stocks". Una estación de servicio donde se carga combustible en Argentina (Crédito LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images)

Un punto interesante es la comparación internacional. El nuevo precio del litro de la gasolina premium de YPF alcanza los 349 pesos, que equivalen a US$ 1 al tipo de cambio oficial mayorista, o US$ 0,94 al tipo de cambio oficial minorista, o a alrededor de US$ 0,35 al tipo de cambio paralelo o"blue".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.