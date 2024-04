El 'chico de los recados' revela detalles sobre su participación en el 'Delcygate'

En una entrevista en 'El Mundo', Koldo García, conocido como 'el chico de los recados', ha revelado detalles sobre su participación en el 'Delcygate' que sacudió al Gobierno en enero de 2020. García, quien guardaba hasta 14.000 euros en efectivo en su casa, ha defendido a José Luis Ábalos y ha descrito a este último como 'el puto amo' y 'un español como la copa de un pino'.

El escándalo estalló cuando se descubrió que Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana y mano derecha de Maduro, aterrizó en el aeropuerto de Barajas a pesar de tener prohibida la entrada en el espacio Schengen desde 2017 debido a las sanciones europeas al régimen de Maduro. Esto alertó al Ministro del Interior, Grande-Marlaska, quien se puso en contacto con Ábalos para que se asegurara de que la vicepresidenta no pisara suelo español durante su escala

