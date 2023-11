El ChatGPT gana la beca de creación

Critico vehementemente la precariedad artística que nos obliga a blanquear nuestro discurso; a seudopolitizarlo con un lenguaje llano para que encaje en una industria con la actitud de unos padres demasiado mayores, cansados y miedicas a quien tienes que engañar para salir de fiesta. Y tú, querido lector, estarás pensando que con este discurso seguro que tengo entre manos un proyecto súper interesante. Pues no.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FAYERWAYER: El perro robot de Boston Dynamics ahora puede hablar usando Inteligencia Artificial ChatGPTSí. Los nuevos tiempos.

Fuente: fayerwayer | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: Resultado Euromillones: Comprobar número hoy martes 31 de octubre de 2023Consulta los números premiados del sorteo de Euromillones de hoy, martes 31 de octubre de 2023 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 17.000.000 euros.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

20M: Esta empresa española ha logrado que hasta tu abuela use inteligencia artificial sin esfuerzo y desde el móvilConseguir que la inteligencia artificial generativa (sistemas tipo ChatGPT) esté al alcance de todo el mundo parecía una utopía. Entonces llegó Luzia a nuestros móviles, concretamente a nuestros WhatsApp y Telegram. Seis meses después hay 17 millones de personas en el mundo usando este 'chatbot' desarrollado en España.

Fuente: 20m | Leer más ⮕

EXPANSIONBOLSA: Nuestras propias reacciones ante la IA generativa podrían sorprendernosUno de los enigmas de la inteligencia artificial generativa es por qué los textos que elabora son tan extensos. ¿Por qué ChatGPT produce 10 párrafos cuando bastaría con uno? Otra c

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕

EXPANSIONBOLSA: Nuestras propias reacciones ante la IA generativa podrían sorprendernosUno de los enigmas de la inteligencia artificial generativa es por qué los textos que elabora son tan extensos. ¿Por qué ChatGPT produce 10 párrafos cuando bastaría con uno? Otra c

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: Nuestras propias reacciones ante la IA generativa podrían sorprendernosUno de los enigmas de la inteligencia artificial generativa es por qué los textos que elabora son tan extensos. ¿Por qué ChatGPT produce 10 párrafos cuando bastaría con uno? Otra c

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕