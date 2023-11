El cara a cara más tenso entre Pilar Llori y Luitingo que zanja su relación

Con la salida de Luitingo en la pasada gala como expulsado lo que más se esperaba era su reecuentro con Pilar Llori, con la que había tenido un bonito romance dentro, aunque ella se mostraba algo molesta con la relación que había tenido con Jessica Bueno en la última semana.

Luitingo ha negado por completo haber jugado con Pilar y ha qeurido confesar algo que ha dejado a todos de piedra: 'Lo que ha pasado en los últimos días es que me encanta estar con Jessica'. '¿Al final no estaba tan loca no? Se ha retratado él solito', reaccionaba Pilar a esto. 'Cuando se fue Pilar estuve mucho tiempo con Jessica, es verdad que me he sentido muy a gusto con ella, lo de dormir con ella lo sentí', le explicaba el cantante.

