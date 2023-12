El Banco de España registrará pérdidas en 2023 por primera vez en los últimos 40 años, unos números rojos que no van a tener impacto en la tarea de la institución pero sí en su habitual contribución al Estado. También por primera vez en al menos las últimas cuatro décadas, no habrá beneficios que entregar al Tesoro. La causa de este roto a la financiación del Estado está en la fuerte subida de los tipos de interés en la zona euro.

Los bancos centrales están ingresando más por los intereses que generan los bonos en su balance pero este efecto no logra compensar un impacto negativo mucho más contundente: el pago de las reservas bancarias al tipo de la facilidad de depósito, que se ha disparado desde el -0,5% de 2022 al 4% en que lleva desde el pasado septiembre. A diferencia de otros bancos centrales, el Banco de España sí logró sortear las pérdidas en 2022 y salió airoso de ese ejercicio, el primero del intenso ciclo de subidas de tipos de interés. Consiguió un beneficio de 2.402,6 millones de euros, el 34,6% más que el año anterio





