El Banco de España concluye que la banca “más que compensa” el impacto del impuesto con la subida de los ingresos

En concreto, considera que el impacto de la subida de tipos en su margen de interés ha “más que compensado” el efecto de la inflación, el crecimiento de las dotaciones por deterioros y el impacto del gravamen extraordinario.

Este tributo fue recurrido por el conjunto de la banca ante la justicia a comienzos de año y el sector ha vuelto a mostrar su rechazo ante el compromiso de PSOE y Sumar de aplicarlo de manera sostenida con el nuevo Gobierno. “No es una buena idea poner un impuesto a la banca”, señalaba hace unos días el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

El Banco de España, sin embargo, señala que este avance acelerado de los ingresos por intereses se podía ver frenado en los próximos trimestres. En concreto, esto se debería a una “intensificación de la caída del crédito en España” y a medida que se vaya trasladado la subida de tipos a los depósitos, algo que los bancos todavía no ven cercano. headtopics.com

Es decir, solo trataron de acogerse el 0,4% de los hogares españoles. Y no todos con éxito. De ellos, solo el 8% ha obtenido un resultado favorable por parte del banco, mientras que más el 40% ha recibido la negativa por respuesta por no cumplir con los criterios objetivos de la norma. Además, un 50% de los hogares que lo habían solicitado todavía no ha recibido una respuesta.

El Banco de España mantiene que la situación seguirá complicándose para los próximos meses para un número importante de los hogares hipotecados. “Se estima que alrededor del 30% de las hipotecas a tipo variable experimentarán una revisión al alza de sus tipos de interés de más de 1 punto porcentual en los 12 meses posteriores a junio de 2023”, señala el documento publicado este lunes. headtopics.com

Las Cortes buscan banco y piden que las cuentas renten más del 4%Las Cortes Generales sacan a concurso el puesto que ahora tiene CaixaBank como banquero del Congreso, Senado, Defensor del Pueblo y Junta Electoral. El contrato tendrá una duración Leer más ⮕

Las Cortes buscan banco y piden que las cuentas renten más del 4%Las Cortes Generales sacan a concurso el puesto que ahora tiene CaixaBank como banquero del Congreso, Senado, Defensor del Pueblo y Junta Electoral. El contrato tendrá una duración Leer más ⮕

HSBC, el mayor banco de Europa, ganó 21.385 millones de euros hasta septiembre, más del dobleHSBC registró un beneficio neto de unos 21.385 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un incremento de más del doble. Leer más ⮕

Las Cortes buscan banco y piden que las cuentas renten más del 4%Las Cortes Generales sacan a concurso el puesto que ahora tiene CaixaBank como banquero del Congreso, Senado, Defensor del Pueblo y Junta Electoral. El contrato tendrá una duración Leer más ⮕

Zegona ultima la compra de Vodafone España, valorada en más de 5.000 millones de eurosSe espera que se anuncie en los próximos días. Leer más ⮕

España, el país de la gente cada vez más pobreLa reedición del pacto de Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz despierta animadversión entre los inversores. Y sin el concurso de los inversores es difícil que este país pueda Leer más ⮕