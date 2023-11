El avistamiento de una araña gigante provoca un accidente de coche en el Parque Nacional del Valle de la Muerte

El motorista fue trasladado a un hospital cercano. La araña, según el comunicado del parque,"salió ilesa". Aunque las tarántulas son solo uno de los muchos animales salvajes que se encuentran en el Valle de la Muerte —el parque nacional más caluroso y seco del país—, no son los que se ven con más frecuencia.Como explica el comunicado de prensa del parque, estos arácnidos pasan la mayor parte del tiempo bajo tierra y solo salen para buscar pareja. El otoño es la estación en la que suelen salir a la superficie.

"Las tarántulas se mueven lentamente y no son agresivas. La picadura de una tarántula es similar a la de una abeja y no es mortal para los humanos". En los últimos años ha habido otros encuentros entre humanos y animales en los parques nacionales de Estados Unidos, pero la mayoría fueron el resultado de personas que intentaban acercarse a los animales en lugar de alejarse de ellos.Cómo fue que las arañas saltarinas se convirtieron en las nuevas mascotas de moda

El hombre se declaró culpable de un delito de"alimentar, tocar, burlarse, asustar o molestar intencionadamente a la fauna salvaje" y fue multado con US$ 500.

