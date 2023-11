El autor de 'Dios está aquí' gana un juicio contra la SGAE

Javier Gacías Mateo, autor de 'Dios está aquí', ha ganado un juicio contra la SGAE por no defender sus derechos de autor. La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a la entidad a indemnizarle con 10.092 euros. Gacías considera la indemnización insuficiente y ha presentado un recurso de casación en el Tribunal Supremo.

CNNEE: Javier Milei presenta su plan de gobierno en ArgentinaJavier Milei fue el primero de los candidatos presidenciales de la actual campaña electoral en Argentina en presentar su plan de gobierno, que consta de un programa de tres etapas, que abarcaría 35 años, si llega a ganar las elecciones presidenciales de Argentina 2023.

PUBLİCO_ES: Campaña contra el candidato ultraderechista en ArgentinaA días de la segunda vuelta electoral en Argentina crece una campaña electoral espontánea de miles de personas en redes y espacios públicos advirtiendo de los peligros que traería una presidencia de Javier Milei.

CNNEE: Reunión entre López Obrador y Xi Jinping en la cumbre de APECEl presidente de México, López Obrador, se reunirá con el presidente de China, Xi Jinping, durante la cumbre de APEC a partir del 10 de diciembre. El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, se enfrentará al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, en un balotaje con final incierto, según vaticinan la mayoría de las encuestas.

BBCMUNDO: Argentina: de superpotencia a crisis económicaLa Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo, y hoy tiene 40% de pobres y 10% de indigentes. Esta frase, repetida varias veces durante la campaña presidencial por el economista 'libertario' Javier Milei (quien quedó de segundo en los comicios de este domingo y disputará las presidenciales con Sergio Massa) reproduce un concepto que subyace en el inconsciente de los argentinos: que esta nación, sumida desde hace décadas en sucesivas crisis económicas, supo alguna vez ser una superpotencia.

El autor, nacido en Almería y exiliado durante la dictadura, murió en 1998 olvidado por su país pero siendo una estrella en Francia; Cabaret Voltaire publica una de sus novelas que no habían sido traducidas: 'El hombre arrodillado' — La viuda Mangada, la misteriosa mujer de una familia de rojos que acogió a Sylvia Plath en Benidorm. Imaginen que mientras que en España en los colegios se habla de Molière, el autor no fuera estudiado en los liceos franceses. O que Carrère, mientras que aquí se inflan a premios. Sería una situación extraña que haría plantearse qué ocurre para que un país no reconozca a sus autores y su cultura.

ELPAİS_CULTURA: Discurso de agradecimiento por el Premio de la PazEl autor agradece la entrega del Premio de la Paz y expresa su gratitud hacia los presentes y los organizadores del evento.

