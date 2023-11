El arte de la guerra y las desoladoras cicatrices de la posguerra

Ahí están, apretando el nudo en el estómago, las 'Mujeres rapadas', de Anton Prinner; 'Los rehenes', de Francis Gruber; y los dibujos con los que Lasar Segall se adelantó desde su exilio en Brasil a las primeras fotografías publicadas de los campos de exterminio nazis.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELCULTURAL: Francis Bacon, El Bosco y Goya en Halloween: cuando el arte abraza las pesadillasLa escritora S. Elizabeth recopila en 'El arte de la oscuridad' más de 200 obras inspiradas en lo mórbido, lo melancólico y lo macabro.

Fuente: elcultural | Leer más ⮕

ABC_CULTURA: Millones de filipinos acuden a los cementerios para conmemorar el Día de Todos los SantosManila (Filipinas), 1 nov (EFE/EPA).-(Imagen: Rolex dela Pena/Francis Malasig). Millones de filipin...

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕

ABC_CULTURA: Millones de filipinos conmemoran el Día de Todos los SantosManila (Filipinas), 1 nov (EFE/EPA).-(Imagen: Rolex dela Pena/Francis Malasig). Millones de filipin...

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕

ABC_CULTURA: ARTE: 'Maestras': el giro urgente necesarioEl Museo Thyssen participa con 'Maestras' de la reescritura de la Historia del Arte incluyendo las aportaciones femeninas

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕

SEXTANOTICIAS: El periodista Ramón Lobo tendrá un homenaje en Madrid tras el acuerdo unánime de todos los partidos del AyuntaEl corresponsal de guerra tendrá su homenaje en las calles de la capital con el consenso de todos los partidos del Ayuntamiento de Madrid, a propuesta del Grupo Socialista.

Fuente: sextaNoticias | Leer más ⮕