El análisis toxicológico de Matthew Perry podría tardar semanas tras la autopsia

Que Matthew Perry había tenido problemas con las drogas no era ningún secreto: el actor de Friends, fallecido a los 54 años el sábado, se explayó largo y tendido sobre sus adicciones en su libro de memorias y en declaraciones a la prensa. De ahí que, tras conocerse la noticia de su muerte, el análisis toxicológico de su cuerpo sea una de las novedades más esperadas al respecto.

Aunque la investigación sobre la muerte de Perry esté corriendo a cargo de la División de Robos y Homicidios de la policía, no se contempla la posibilidad de que el intérprete de Chandler Bing fuera asesinado. "Ahora mismo no se sospecha la posibilidad de un crimen", señala un portavoz de la institución, el cual no ha querido dar detalles sobre los hallazgos en el lugar de la muerte de Perry porque "la investigación sigue adelante".

