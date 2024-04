El amor no tiene edad, ¿o sí? En un reciente estudio de la aplicación de citas Bumble, los solteros se muestran más abiertos a conocer personas de otras edades. Según el mismo, dos de cada tres solteros creen que la edad no es un factor determinante a la hora de tener citas y el 59% de las mujeres afirmaron que no les importa salir con alguien más joven que ellas.

Así, descubrieron que el porcentaje de rupturas entre parejas que se llevan cinco años es del 28%, algo que aumenta a un 39%, cuando las parejas se llevan diez años. Cuando la diferencia es de veinte años las cifras suben hasta un 95%. Aunque el estudio no solo hace hincapié en las parejas con más diferencia de años. El porcentaje de divorcios entre las personas que no llevaban más de cinco años de relación llega al 18%.

Amor Edad Citas Relaciones Divorcio

