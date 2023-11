El Alto Representante de la UE pide a Israel evitar muertes de civiles en Gaza

La UE sigue buscando una posición unida en torno a la guerra entre Israel y Hamás y por ello el Alto Representante, Josep Borrell, ha iniciado este jueves un viaje de cuatro días por Oriente Próximo, que ha tenido precisamente Israel como primera parada, aunque sin reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Desde allí, Borrell ha pedido al Gobierno que evite “las muertes de civiles” en Gaza, al tiempo que ha condenado los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre y ha insistido en la necesidad de que el grupo terrorista libere a los rehenes. No obstante, ha pedido a Israel que no entre “en una espiral de odio” porque, sentenció, “la seguridad solo viene de la paz”, dijo sobre el control de Palestina sobre el que han abogado las autoridades israelíes. "Entiendo el odio pero permítame pedirle que no se consuman por el odio, esto es lo que los mejores amigos de Israel pueden decir", comentó el jefe de la diplomacia europea, que dice entender “el miedo y el dolor” de Israel ante los ataques de Hamá

RTVENOTİCİAS: Guerra de Israel y Hamás en GazaEl Ejército de Israel afirma llevar a cabo una "operación selectiva" contra Hamás en el hospital de Al Shifa están en guerra tras el ataque por sorpresa de las milicias palestinas desde la Franja de Gaza del 7 de octubre. El Ejército israelí ha anunciado que sus tropas han capturado múltiples edificios militares y gubernamentales del grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza . El número total de muertos en la Franja de Gaza asciende a 11.320, según la oficina de medios de comunicación del gobierno controlado por Hamás en la Franja. El número de víctimas incluye 4.650 niños y 3.145 mujeres. La ONU ha asegurado que todos los hospitales del norte de la Franja, salvo uno, están ya fuera de servicio. El segundo grupo de hispano-palestinos ha salido de Gaza destino El Cairo para ser trasladados después a España. , han hablado sobre los últimos acontecimientos en Israel y Gaza , una llamada telefónica en la que han tocado el tema de, incluyendo "muchos niños y varios estadounidenses"

ELDİARİOES: Pacientes atrapados en hospital de Gaza durante combates entre Israel y HamásCientos de pacientes, incluidos decenas de bebés, están atrapados en el hospital Al Shifa –el mayor de la Franja de Gaza –, mientras las tropas israelíes y los milicianos de Hamás libran intensos combates en sus alrededores.

20M: Avance de Israel en Gaza: capturan edificios militares y gubernamentales de HamásEl Ejército israelí ha informado de la captura de múltiples edificios militares y gubernamentales de Hamás en Gaza . La ONU advierte de la crítica situación humanitaria en la zona.

20M: Enfrentamiento entre tropas israelíes y milicianos de Hamás cerca del hospital Al Shifa en GazaLas tropas del Ejército de Israel se enfrentaron este miércoles contra milicianos del grupo islamista Hamás en las inmediaciones del hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza , en cuyo interior los soldados israelíes se encuentran realizando una "operación selectiva".

CNNEE: Tensión por la incursión militar de Israel en el Hospital Al-ShifaExclusivo: video de cámara corporal muestra los primeros momentos de la masacre de Hamas en Israel y túneles en Gaza

BBCMUNDO: La operación en el hospital Al Shifa y el acceso de combustible a GazaEl de Al Shifa es el principal hospital de la ciudad de Gaza . He estado allí muchas veces. Ocupa una gran superficie, por lo que numerosas personas en la Franja acudieron en busca de refugio y acamparon en sus instalaciones, al considerarlas una zona segura. Ahora se ha convertido en un símbolo de la yuxtaposición de la guerra: la invasión israelí de Gaza que ha causado grandes pérdidas y daños, en contraste con la urgente crisis humanitaria dentro del hospital. Los israelíes insisten mucho en que, además de sitiar al mando militar de Hamás, han llevado combustible y equipos de incubación, ya que se ha dicho que algunos bebés prematuros en el hospital tuvieron que ser sacados de sus incubadoras.Hasta el miércoles Israel no había permitido la entrada de carburante a la Franja de Gaza bajo el argumento de que Hamás lo robaría y lo utilizaría

