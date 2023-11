El acuerdo del PSOE con Puigdemont para registrar la ley de amnistía es inminente

La Ley de Amnistía puede registrarse este jueves Si finalmente se cierra el acuerdo con el partido de Carles Puigdemont, el PSOE puede registrar hoy mismo en el Congreso la proposición de Ley de Amnistía. La dirección de Ferraz pretende que ese texto lleve la firma de todos los socios que apoyarán la investidura de Pedro Sánchez.

:

A3NOTICIAS: El PSOE plantea registrar la amnistía antes de la investidura de Pedro SánchezEl texto de la ley de amnistía podría llegar antes del debate de investidura de Pedro Sánchez.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: El PSOE visita a Puigdemont para cerrar su apoyo en la investiduraEl secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha reunido este lunes con el ex president Carles Puigdemont en las dependencias que los diputados de Junts per Catalunya/Lliures per Europa tienen en el Parlamento Europeo.

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

20M: Felipe González, al ser preguntado si él se hubiera hecho la foto con Puigdemont: '¿Por quién me toma?'Sánchez no llamará a Puigdemont pero planea presentar la ley de amnistía antes de su investidura

Fuente: 20m | Leer más ⮕

20M: Sánchez no llamará a Puigdemont pero planea presentar la ley de amnistía antes de su investiduraLa foto de Santos Cerdán, número tres del PSOE y negociador de Pedro Sánchez, en el despacho de Junts en el Parlamento Europeo será el máximo gesto que...

Fuente: 20m | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: Cuca Gamarra critica el pacto PSOE-ERC: 'La ambición de Sánchez ha engullido sus siglas'Cuca Gamarra ha reprochado a Pedro Sánchez que se haya 'arrodillado ante el independentismo'.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

INVERTIA: Leonor refuerza a la España constitucional frente a la ofensiva de los aliados de Pedro SánchezEn su jura de la Constitución, la Princesa volvió a contagiar la confianza que ya había inspirado en la Fiesta Nacional el pasado 12 de octubre.

Fuente: Invertia | Leer más ⮕