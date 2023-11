La sanidad es uno de los sectores 'preferidos' por los ciberdelicuentes. Lo dicen las cifras: el 90% de las organizaciones sanitarias sufrió una media de 40 ciberataques en los últimos doce meses. Esta es una de las conclusiones de un informe realizado por Proofpoint. Unos ataques que tienen un coste para las entidades.

'Los dispositivos sanitarios son, además, muy específicos y los fabricantes de sistemas de ciberseguridad todavía no están adaptados al entorno sanitario', ha puntualizado. Pero no son los únicos problemas de la sanidad para hacer frente a la ciberdelicuencia. Rafael López advierte de que no hay profesionales cualificados ni formación específica.

Samadhi Zendejas muestra orgullosa su cambio físico a través de los años: 'Ahí pesaba 90 kilos'La actriz de Vuelve a mí compartió fotos del pasado donde su look se veía diferente. Y lo hizo queriendo y respetando su cuerpo por encima de todo. Leer más ⮕

China revisa su Ruta de la Seda para recuperar influencia económica y políticaMás de 90 delegaciones de socios de la Nueva Ruta de la Seda, llegados de Latinoamérica, Asia y Europa, acudieron a la capital de China el pasado 18 de octubre. Leer más ⮕

Dale un toque especial a tu pelo con estos accesorios en tendenciaDurante los años 90 y 2000 se pusieron de moda y, a pesar de que estuvieron desaparecidos un tiempo, los accesorios de pelo regresaron con fuerza hace algunas temporadas. Lo... Leer más ⮕

El día en que Islandia se convirtió en el país más feminista del mundoLa masiva huelga de mujeres que ocurrió esta semana en Islandia rememora un evento histórico de octubre de 1975, cuando el 90% de las mujeres de ese país salió a las calles para manifestarse a favor de la igualdad de género. Leer más ⮕

Quién era Matthew Perry, el adorable y sarcástico Chandler de 'Friends'Matthew Perry era un bromista por naturaleza y alcanzó una fama mundial sin precedentes para un actor de TV, junto con sus compañeros de 'Friends', en los años 90. Pero la adicción a un medicamento contra el dolor marcó buena parte de su vida adulta. Leer más ⮕

La aventura de Jean Sébastien Decaux fuera de la publicidad tiene sello españolHurlé&Martín ha reformado una confitería centenaria adquirida por el empresario en Italia. El estudio es responsable del diseño de unos 90 restaurantes en España Leer más ⮕