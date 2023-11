El 70% de las empresas superan sus expectativas en 2023

La mayoría de las empresas, prácticamente siete de cada diez, confirman que están satisfaciendo o incluso superando las expectativas relacionadas con su desempeño en el presente año. Esta percepción alentadora se refleja en organizaciones de todos los tamaños y ramas industriales.

¿Cómo ven el futuro 2024 las empresas españolas? Sin embargo, para 2024, este entusiasmo se ve mermado levemente. Las cifras muestran que las empresas que se sienten esperanzadas y aquellas con una visión más pesimista se equilibran, con un 48,9% y un 48,5% respectivamente. Algunos de los sectores que prevén un panorama menos prometedor para el año venidero son el agroalimentario, el sector comercial y el de la edificación.

No obstante, y pese a este panorama esperanzador para sus propios negocios, las empresas se muestran reservadas con respecto al desempeño global de la economía, con un 44,3% que prevé un declive. Asimismo, proyectan desafíos en áreas como los costos laborales, los índices de precios al consumidor y las condiciones para obtener financiamiento. headtopics.com

En relación con los principales retos que las empresas enfrentan en estos momentos, el 45% destaca el aumento en los costos de los insumos, seguido de un crecimiento en los gastos laborales. Un poco más del 29% de las compañías también resaltan la intensa carga fiscal y la falta de trabajadores disponibles.

Sobre los peligros que podrían influir negativamente en la trayectoria económica de España, el 38,1% de las compañías identifica la inflación constante. Mientras que un 37% se preocupa por un posible aumento en las tasas de interés. headtopics.com

