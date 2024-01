El 53% de los usuarios cree que el estado actual de las redes sociales se ha deteriorado enormemente en comparación con el año anterior. Llevan fuertemente apalancadas desde hace más de una década en la cotidianeidad de miles de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, parece que la edad de oro de las plataformas 2.0 está perdiendo lustre y estos canales ya no fascinan tanto como como lo hacían otrora a los usuarios (en lo que cunde al parecer el desencanto).

Así se desprende al menos de un reciente estudio global de Gartner. En el 2025 el 50% de los usuarios podría renunciar por completo a las interacciones en las redes sociales (o al menos limitarlas de manera notable). No en vano, el 53% de los usuarios cree que el estado actual de las redes sociales se ha deteriorado enormemente en comparación con el año anterior y los cinco años precedentes. Y las cuentas «fake» (57%) son las principales razones aducidas por los usuarios para fundamentar su creciente desapego por las redes sociales





mkdirecto » / 🏆 16. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

No has terminado tu compraNo has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. OPINIÓN | 'El rey acabará cancelado por falta de audiencia', por Isaac Rosa. Será una de las medidas económicas, para prolongar el decreto anticrisis, que se aprobará este miércoles en el Consejo de Ministros. Una madre soltera, a juicio contra Blackstone: “Desahuciar no les saldrá gratis, ahora nos toca demandar a nosotras”, que aprobará este miércoles en el Consejo de Ministros, la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta 2025. Un hogar para mayores vulnerables, abocado al desahucio en la zona alta de Barcelona: 'No tenemos adónde ir'. La formación explica, a través de un comunicado, que 'ha conseguido' que el Gobierno incluya 'finalmente en el próximo que se prohíban los desahucios de personas vulnerables hasta el 2025'

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96 Leer más »

Elecciones en el mundo en 2024El 2024 será un año cargado de elecciones en los cinco continentes. Más de 2.000 millones de votantes en 50 países irán a las urnas en un número récord de elecciones en todo el mundo. Los resultados podrían demostrar el peligro para la salud de la democracia.

Fuente: CNNEE - 🏆 8. / 82 Leer más »

Estudio de Redes Sociales 2023: Claves para construir una estrategia de redes en 2024Metricool presenta los resultados del "Estudio de Redes Sociales 2023" y revela las claves para construir una estrategia de redes de cara a 2024. Se analizan las tendencias en el mundo de las redes sociales y se destaca la saturación de contenido y la disminución de las métricas.

Fuente: mkdirecto - 🏆 16. / 71 Leer más »

No has terminado tu compraNo has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. 'Permiten que te sostengas pero te convierten en teletienda': las pequeñas firmas y la transparencia total en redes. Artistas y artesanas celebran y agradecen la visibilidad que les brindan las redes sociales, al tiempo que sufren ya desde hace un tiempo la alta demanda de trabajo que éstas exigen para conectarlas con su audiencia. 'Andaba en círculos por mi casa para llegar a los 10.000 pasos': riesgos, ventajas y negocio de nuestras vidas monitorizadas. Labores de diseño, de adquisición de materiales, de planificación, de creación y ejecución, gestión de pedidos, envíos, consultas de clientes y gestión administrativa.

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96 Leer más »

Coca-Cola cancela un spot con Chiara FerragniCoca-Cola ha decidido cancelar un spot que había filmado con Chiara Ferragni debido a una sanción por prácticas comerciales desleales. La influencer se disculpó por el incidente y agradeció el apoyo de sus seguidores en las redes sociales.

Fuente: mkdirecto - 🏆 16. / 71 Leer más »

Caso Epstein: desclasifican documentos sobre tráfico y abuso sexual de menoresLa Justicia de Nueva York ha desclasificado documentos relacionados con el caso Epstein, que involucran a personalidades del mundo de la política y el espectáculo en tráfico y abuso sexual de menores. Los documentos forman parte de una demanda por difamación presentada en 2015 por una de las principales denunciantes de Epstein, Virginia Giuffre, contra Ghislaine Maxwell, examante y socia del magnate.

Fuente: rtvenoticias - 🏆 7. / 83 Leer más »