EEUU, China y la UE se comprometen a regular la IA y prevenir sus efectos más 'catastróficos'

“Existe un potencial para un daño serio, incluso catastrófico, deliberado o accidental, derivado de las capacidades más significativas de estos modelos de IA. Visto el ritmo rápido e incierto de cambio de la IA, y en el contexto de la aceleración de inversión en tecnología, afirmamos que profundizar en nuestro conocimiento de estos riesgos potenciales y las acciones para afrontarlas es especialmente urgente”, dice el texto.

La declaración se refiere, en particular, a la seguridad de los sistemas que son “inusualmente poderosos y potencialmente dañinos” respecto a los cuales los gobiernos tienen que comprobar la seguridad, por ejemplo a través de pruebas. También aseguran que serán transparentes “según lo apropiado del contexto” y tendrán planes para “medir, controlar y mitigar capacidades potencialmente peligrosas” y prevenir el “mal uso” o descontrol de estas tecnologías.

Estados Unidos impulsó esta declaración en febrero y ahora la suscriben la mayoría de los miembros de la UE, Reino Unido, Australia, Japón, Singapur y algunos países africanos como Marruecos, Liberia y Malawi. No están China, Rusia, India o Pakistán, que tienen los mayores ejércitos del mundo junto a Estados Unidos.

En la actualidad, ya hay armas autónomas desplegadas en el campo de batalla, en particular en Ucrania, con el uso de drones para vigilancia, defensa y ataque. En muchos casos, se trata de drones comerciales.que los drones que utiliza Rusia para sus ataques en Ucrania son de procedencia iraní pero tienen componentes fabricados en Europa.

