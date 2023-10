EEUU bombardea posiciones vinculadas a Irán en Siria en respuesta a los ataques contra sus bases militares

Los ataques se producen después de que el Pentágono haya confirmado que al menos un contratista ha muerto en un incidente cardiaco mientras se refugiaba y 21 soldados estadounidenses han sufrido heridas leves en varios ataques con drones de milicias proiraníes en Irak y Siria desde el pasado 17 de octubre.

El Pentágono no ha ofrecido más detalles sobre las posibles bajas de sus ataques en el este de Siria de este jueves, que definió como bombardeos de precisión en defensa propia, y ha avisado: “Si los ataques de los subsidiarios de Irán contra las fuerzas de EE.UU. continúan, no dudaremos en tomar las medidas necesarias para proteger a nuestra gente”. Antes también había asegurado que no tiene “intención ni deseo de participar en más hostilidades”.

“Pero estos ataques respaldados por Irán contra fuerzas estadounidenses son inaceptables y deben cesar. Irán quiere ocultar su mano y negar su papel en estos ataques contra nuestras fuerzas. No les dejaremos”, ha insistido. headtopics.com

El secretario dejó claro también que estos ataques no están relacionados con la respuesta estadounidense al conflicto entre Israel y Hamás, y pidió a todos los países que eviten tomar medidas que puedan contribuir a que la guerra se extienda a otras regiones.

Quevedo ofrece dos actuaciones en Galicia y el WOMEX llena los escenarios coruñeses de músicas del mundoJavier Pérez RoyoFeijóo vuelve a Bruselas a sembrar dudas sobre el Gobierno por su papel en la guerra de Gaza y la amnistíaExperiencias con las abejas: cuatro destinos para disfrutar del apiturismo🎙 PODCAST | Las luces apagadas de Sara y sus hijosDenuncian “corrupción” en las oposiciones a auxiliar administrativo en Murcia: “Es un... headtopics.com

EEUU bombardea instalaciones de la Guardia Revolucionaria iraní en SiriaLos ataques se producen después de que el Pentágono haya confirmado que al menos 21 soldados estadounidenses han sufrido heridas leves en varios ataques con drones de milicias proi Leer más ⮕

Al menos 8 soldados muertos por un ataque aéreo israelí contra el sur de SiriaEl Ejército de Israel ha confirmado este miércoles que en la pasada noche llevó a cabo un ataque sobre Siria, en el que han fallecido ocho militares y siete han resultado heridos. Medios estatales sirios han denunciado que los ataques tenían como objetivo posiciones militares en la provincia de Daraa y ocurrieron durante la madrugada. Leer más ⮕

Siria: Un ataque con drones contra una academia militar deja más de 100 muertosMás de un centenar de personas han muerto y más de 200 han resultado heridas tras un ataque con drones kamikaze en Siria. El atentado ha coincidido con la finalización de una ceremonia de graduación en la Academia Militar de Homs. Entre las víctimas, civiles, soldados, estudiantes y familiares invitados al acto. Leer más ⮕

Al menos 8 soldados muertos en un ataque israelí contra el sur de Siria, según DamascoAl menos ocho soldados sirios han muerto en un ataque de la aviación israelí contra Deraa en respuesta a un lanzamiento de cohetes. Leer más ⮕

Israel ataca con misiles una base militar en SiriaInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco. Leer más ⮕

Guerra entre Israel y Hamás en Gaza, en directo | EEUU bombardea instalaciones de la Guardia Revolucionaria iraní en SiriaSiga en directo la última hora de la guerra entre Israel y Hamás. Leer más ⮕