Ecuador, México y Perú exhiben altares preparados para 'recibir' a sus muertos en Bolivia

Los altares llenos de adornos de colores, frutas, panes, bebidas y otros elementos cargados de simbolismo son exhibidos en el museo Tambo Quirquincho en La Paz, con el objetivo de que los bolivianos conozcan las tradiciones de otros países, relacionadas con la creencia de que las almas visitan a los vivos desde este miércoles y se retiran el 2 de noviembre en el día de Todos Santos. IMÁGENES: YOLANDA SALAZAR.

