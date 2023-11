Duro Felguera se dispara un 7,45% en Bolsa

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPANSIONBOLSA: Duro Felguera se dispara hasta un 11% en BolsaPróxima ampliación.

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕

INVERTIA: Duro Felguera recibe 30 millones del préstamo de sus accionistas mexicanos y se dispara en BolsaLos títulos de la compañía disparaban este miércoles su cotización, liderando las subidas en la Bolsa con un alza del 5,28%.

Fuente: Invertia | Leer más ⮕

HOLAFASHION: Paris Hilton desvela que compró 45 vestidos de novia para su boda con Carter ReumLa heredera y empresaria celebró su enlace a lo largo de tres días en noviembre de 2021

Fuente: HOLAFashion | Leer más ⮕

CINCODIASCOM: Duro Felguera se dispara en Bolsa tras recibir la primera parte del préstamo de sus accionistas mexicanosGrupo Prodi y Mota-Engil México desembolsan los primeros 30 millones, un tercio del total

Fuente: CincoDiascom | Leer más ⮕

EXPANSIONBOLSA: Sabadell se convierte en el mejor banco del año en BolsaBanco Sabadell marca cada vez más diferencias en Bolsa. Ayer fue el mejor valor del Ibex 35 con un alza del 3,81%, hasta los 1,18 euros, que extiende la ganancia anual hasta el 34,

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕

EXPANSIONBOLSA: La Bolsa atiza sin piedad a los 'profit warning' empresarialesSanofi, LVMH, Kering, NatWest, BNP Paribas, Wordline, Standard Chartered, Siemens Energy o Alphabet no son precisamente chicharros de la Bolsa, en los que sea suficiente una mala n

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕