Dos desconocidos se mudaron a un departamento en Praga. Luego se enamoraron

Una habitación espaciosa en un edificio Art Nouveau en el concurrido barrio de Vinohrady, cerca del parque Riegrovy Sady de la ciudad, conocido por sus hermosas puestas de sol.

Mandy pensó que el departamento era perfecto: buen vecindario, espacio agradable y la habitación se ajustaba a su presupuesto. Era demasiado bueno para ser verdad. Mandó un mensaje inmediatamente, expresando su interés.

Pero Mandy estaba decidida."¿Podríamos hablar por Skype?", sugirió."Realmente quiero esta habitación". "Buscábamos a alguien sociable, que quisiera pasar el rato con nosotros en el espacio común, en la sala, que es donde pasábamos bastante tiempo", recuerda Marcus."No sé cuáles eran los demás requisitos, pero probablemente los básicos: alguien limpio...". headtopics.com

Mandy, Marcus y Boris pasaron gran parte de la conversación por Skype hablando del barrio de Vinohrady y de los servicios cercanos. Hacia el final, pasaron a charlar sobre ellos. "Colgué y básicamente me dije: 'Vale, no me van a asesinar. Parecen buena gente. Probablemente podría entrar en su departamento y no habría problema'".

"Mis padres me dijeron: 'Esperamos que no te enamores de ninguno de los dos, porque si lo haces te vas a vivir a Europa para siempre'", recuerda Mandy. Mandy nunca había estado en Praga. Había visto fotos en Internet y se había maravillado de lo bonita que era. Había recibido consejos de amigos que la habían visitado y se habían enamorado de la ciudad. Empezó a imaginarse viviendo en el departamento de Vinohrady.Recuerda que se subió a un Uber en el aeropuerto y miró por la ventanilla. Eran tan solo las 17:30, pero ya estaba completamente oscuro. headtopics.com

