Donald Trump Jr. testifica en el juicio civil por fraude en Nueva York

Las preguntas están a cargo de la fiscal adjunta Collen Faherty, quien se espera que lo presione sobre su participación en los documentos financieros en el centro de la demanda. Donald Trump Jr. es uno de los acusados en la demanda de 250 millones de dólares que interpuso por la fiscal general de Nueva York contra el expresidente, su empresa y varios ejecutivos, incluidos tres de sus hijos adultos.

La demanda acusa a Donald Trump Jr. y a su hermano Eric de participar en un plan para inflar el patrimonio neto de su padre con el objetivo de obtener beneficios financieros como mejores condiciones de préstamos y pólizas de seguro.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.