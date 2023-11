Documental sobre David Bisbal revela su lado humano

En el colorido carrusel del mundo del espectáculo, donde las estrellas brillan y se desvanecen con la misma rapidez, hay ocasiones en las que algo o alguien logra detener ese vertiginoso giro y hacer que todos nos volvamos a mirar. Y, amigos míos, ese 'algo' ha llegado en forma de un documental sobre David Bisbal. Sí, ese chico de melena al viento y voz potente que nos ha hecho bailar, llorar y, en ocasiones, intentar (sin éxito) imitar sus agudos en las duchas.

Aquí no solo vemos al Bisbal artista, al ídolo que llena estadios y canta a dueto con las más grandes estrellas. No, aquí también conocemos al Bisbal 'de andar por casa', al que olvida dónde dejó las llaves o al que, como muchos de nosotros, a veces se le quema el arroz. Es una mirada sin filtros, pero con mucho humor, a la vida de alguien que, a pesar de su fama mundial, sigue siendo sorprendentemente humano. Y, por supuesto, no podría faltar el repaso a esos momentos icónicos que han definido su carrer





