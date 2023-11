Disney toma el control de Hulu: compra a Comcast su participación del 33% por 8.124 millones de euros

'La adquisición de la participación de Comcast en Hulu a su valor justo de mercado impulsará los objetivos de streaming de Disney', ha subrayado la compañía. Según los términos del acuerdo, Disney espera pagar el 1 de diciembre a NBCU aproximadamente 8.610 millones de dólares (unos 8.124 millones de euros) por su participación en Hulu, tomando como referencia los 27.

:

CNNEE: Disney comprará la participación restante de Hulu por un valor estimado de US$ 8.600 millonesDisney adquirirá un tercio de la participación de Comcast en Hulu por un valor estimado de US$ 8.610 millones, dijo la compañía el miércoles, en un acuerdo que dejará al servicio de streaming completamente dentro de Magic Kingdom, cuando la transacción se cierre a finales de este año.

EXPANSIONCOM: El yen retrocede a mínimos de 33 años frente al dólarLa moneda nipona retrocedió ayer un 1,61% y se cambia ya a 0,0066 dólares, su nivel más bajo en 33 años. El último movimiento del yen también tuvo a Kazuo Ueda, gobernador del Banc

INVERTIA: Virgin Media-O2, la empresa de Telefónica y Liberty, vende el 16,6% de la torrera Cornerstone por 413 millonesLa operadora británica conservará tras el cierre de la operación un 33% del capital en la empresa de torres que tiene junto a Vantage Towers (Vodafone)

20M: Vuelve ‘Doctor Who': los especiales del 60 aniversario con David Tennant ya tienen fecha de estreno en Disney+Aunque en España nos quedamos sin ver a Jodie Whitaker como primera doctora Who de la historia, el acuerdo entre la BBC y Disney Plus+ nos permitirá disfrutar del regreso de David Tennant a la serie.

MKDIRECTO: Los mejores estrenos que llegan a Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max y Movistar Plus en noviembreNetflix, Prime Video, HBO Max, Disney+ y Movistar Plus, los estrenos que llegan a las plataformas de streaming en el mes de noviembre.

