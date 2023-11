Detienen al acosador de Óscar Puente por coacciones, amenazas y daños a sus padres

Lucas Burgueño habría exigido dinero a sus padres a cambio de no difundir un vídeo de su madre desnudad, que finalmente divulgó al no accedercuando ambos iban a realizar un viaje en AVE, como supuesto autor de exigir dinero a sus padres a cambio de no difundir un vídeo, que finalmente divulgó al no acceder las víctimas.

Según han explicado a EFE fuentes policiales, los agentes practicaron el arresto de Burgueño este domingo por la supuesta autoría de los delitos de revelación de secretos, coacciones, amenazas y daños.

Fue a primera hora de la tarde cuando fue detenido por una orden de búsqueda, detención y personación vigente motivada por una denuncia formulada contra él ese mismo día como presunto autor de los delitos de esos cuatro delitos. headtopics.com

Los padres del arrestado manifestaron en dependencias policiales el deseo de interponer denuncia por la difusión de un vídeo, al haberse negado los perjudicados a darle una cantidad de dinero requerida por el autor.Los cinco escándalos"del inteligente" Burgueño, el acosador de Óscar Puente

Los agentes pudieron comprobar que el vídeo había sido difundido efectivamente al menos a seis personas y que la caldera de gas se encontraba inutilizada. Contra el detenido había una denuncia por impago de más de 400 euros en un establecimiento hostelero.allanamiento de morada, coacciones, daños y amenazas headtopics.com

ocurridos en un domicilio situado en el barrio de La Victoria de la capital vallisoletana y, tras pasar a disposición judicial, fue puesto en libertad, dentro de una causa que continúa abierta. El ahora liberado fue protagonista el pasado 29 de septiembre de un incidente, cuando el diputado socialista Óscar Puente se disponía a subir al AVE de Valladolid a Madrid.

