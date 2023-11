Detenido en Palma un hombre por maltratar a su pareja y pedir fotos sexuales a la novia de un amigo

De esta forma, la Policía Nacional accedió al teléfono y certificó la existencia de esa conversación en una aplicación de mensajería instantánea y que fue el amigo del denunciante el que suplantó la identidad de éste para hacerse con fotografías sexuales.

