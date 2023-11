Descartan una sobredosis de fentanilo o metanfetamina como causa de la muerte de Matthew Perry

Los miles de seguidores de la serie Friends continúan rindiendo homenaje al actor de 54 años y mostrando su tristeza y consternación por su muerte. Matthew Perry fue encontrado el pasado sábado muerto en el jacuzzi en su casa de Los Ángeles, según informaba el periódico Los Angeles Times citando a fuentes policiales.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20M: Los protagonistas de 'Friends' rompen su silencio sobre la muerte de Matthew PerryLos protagonistas de la popular serie Friends se han pronunciado este lunes sobre la muerte de su compañero Matthew Perry (54 años), cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el interior de un jacuzzi en su casa de Los Ángeles el pasado sábado.

Fuente: 20m | Leer más ⮕

CNNEE: ¿Cuál fue la causa de muerte del actor Matthew Perry?El actor Matthew Perry fue hallado sin vida en su casa de Los Ángeles, según la Policía. Esto es lo que sabemos hasta el momento de su muerte.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

CNNEE: Matthew Perry reveló en 2002 qué carrera hubiera elegido de no ser actorEn una entrevista con Larry King en CNN, Matthew Perry, la estrella de 'Friends' explicó por qué eligió la actuación.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

CNNEE: Matthew Perry cuenta la verdad detrás de sus problemas de drogadicciónEl actor Matthew Perry, en una entrevista del 2 de noviembre de 2022 en el programa 'The View' de ABC comparte su experiencia de la primera vez que fue a un centro de rehabilitación para tratar su problema de adicción a las drogas.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

CNNEE: Momentos clave de la vida de Matthew Perry, marcada por la alegría y el dolorMatthew Perry alcanzó la fama mundial y el éxito en su carrera llevando alegría a las audiencias en todo el planeta. Sin embargo, fuera de la pantalla vivió con el dolor que implica padecer una adicción.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

CNNEE: Estrellas de 'Friends' rompen su silencio tras la muerte de Matthew Perry: 'Estamos todos absolutamente devastados'Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc, protagonistas de la icónica serie “Friends”, rompieron su silencio tras la muerte de su compañero Matthew Perry.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕