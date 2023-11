Desaparece un surfista en Australia tras ser atacado por un tiburón

Las autoridades y los voluntarios locales han estado peinando la zona por aire y mar, pero el cuerpo del hombre aún no ha sido encontrado después de que se reanudara la búsqueda el miércoles por la mañana.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20M: Antena 3 lidera la audiencia en octubre, con sus informativos copando las emisiones más vistasYa se cumplen 24 meses consecutivos, nada menos que dos años, en los que Antena 3 es líder mes a mes y de forma ininterrumpida. Así ha sido de nuevo este...

Fuente: 20m | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: La nueva situación de Leonor: sueldo, obligaciones, exposición y posibilidad de reinarInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: La princesa Leonor cumple 18 años y jura Constitución: los momentos clave en su vidaInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: La reina Letizia y la infanta Sofía, afectadas por la mayoría de edad de Leonor: su nueva tesituraInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: Barcelona combate el 'rechazo hacia el pobre' con un congreso sobre aporofobiaInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: Euskadi recupera la 'Noche negra', su tradición más aterradoraInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕