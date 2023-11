Desaparece un hombre con esquizofrenia paranoide y su familia busca ayuda

El 25 de mayo de 2023 desapareció Juan Alberto García Cuesta, con 30 años. Su padre, Juan Francisco, tiene una fecha grabada en la cabeza. Pero no es esa. Su historia comenzó mucho antes. “Llevamos desde 2014 sin poder celebrar un cumpleaños y unas Navidades”, explica a Informativos Telecinco. Se trata de un año en el que la enfermedad tocó la puerta de su casa y les cambió toda la vida.

La esquizofrenia paranoide de su hijo provocó varios ingresos hospitalarios y ataques agresivos que acabaron en órdenes de alejamiento por seguridad. Él asegura que cuando se toma la medicación, Juan es una persona maravillosa. “Recuerdo cómo hace un año y medio llegó a mi casa, me dio un abrazo e incluso me hizo un regalo por el día del padre”, añade tras recalcar que hacía mucho tiempo que no recibía uno. Tras ser aconsejados por la UME, Juan Francisco y su mujer Ramona decidieron acudir a Fundación Familia para recibir ayuda con su hijo. Pero para ellos comenzó otro tipo de infiern

