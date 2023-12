Desaparece Alexey Navalny, líder de la oposición rusa, en una colonia penal en Moscú

El líder de la oposición rusa, Alexey Navalny, que está encarcelado en una colonia penal al este de Moscú, está desaparecido, dijo su equipo en X, y se desconoce su paradero. Su portavoz Kira Yarmysh publicó varios mensajes en X diciendo que este lunes, así como el viernes pasado, los abogados intentaron obtener acceso a dos colonias penitenciarias cerca de Moscú donde podría estar Navalny, quien ha sufrido graves problemas de salud.

Pero les informaron que Navalny, de 47 años, no se encuentra en las colonias penitenciarias IK-6 o IK-7, dijo Yarmysh. “El viernes y durante todo el día de hoy ni el IK-6 ni el IK-7 les respondieron", dice el mensaje de Yarmysh.Navalny estuvo encarcelado por última vez en la colonia penal IK-6 al este de Moscú, a la cual llegó desde junio de 2022."Estamos profundamente preocupados por estos informes de que lleva desaparecido supuestamente una semana, y ni sus representantes ni su familia saben dónde está. Debería ser liberado inmediatament





CNNEE » / 🏆 8. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Desaparece un hombre con esquizofrenia paranoide y su familia busca ayudaEl 25 de mayo de 2023 desapareció Juan Alberto García Cuesta, con 30 años. Su padre, Juan Francisco, tiene una fecha grabada en la cabeza. Pero no es esa. Su historia comenzó mucho antes. “Llevamos desde 2014 sin poder celebrar un cumpleaños y unas Navidades”, explica a Informativos Telecinco. Se trata de un año en el que la enfermedad tocó la puerta de su casa y les cambió toda la vida. La esquizofrenia paranoide de su hijo provocó varios ingresos hospitalarios y ataques agresivos que acabaron en órdenes de alejamiento por seguridad. Él asegura que cuando se toma la medicación, Juan es una persona maravillosa. “Recuerdo cómo hace un año y medio llegó a mi casa, me dio un abrazo e incluso me hizo un regalo por el día del padre”, añade tras recalcar que hacía mucho tiempo que no recibía uno. Tras ser aconsejados por la UME, Juan Francisco y su mujer Ramona decidieron acudir a Fundación Familia para recibir ayuda con su hijo. Pero para ellos comenzó otro tipo de infierno

Fuente: informativost5 - 🏆 3. / 88 Leer más »

Putin y Zelenski no quieren saber nada de treguasNadie habla de una posible pausa después de que Moscú rechazara la posibilidad de una tregua en 2024.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

No has terminado tu compraNoruega, Suecia, Finlandia e Islandia han llegado a un acuerdo para endurecer las políticas migratorias siguiendo la línea dura que Dinamarca fija desde hace años. Esta semana, Helsinki ha cerrado cuatro pasos fronterizos para frenar la llegada de refugiados en plenas tensiones con Moscú.

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96 Leer más »

Eureka: una película surrealista que revisa el pasado latinoamericanoUn indígena llega moribundo a la choza de una curandera en lo profundo del Amazonas brasileño. Ha huido de una mina que extrae oro en plena debacle económica del régimen militar, en 1974. La mujer le unta pócimas, le da pequeños golpes en el estómago con un racimo verde y escupe agua por todo el cuerpo, que no parece tener signos vitales. Al mismo tiempo que el cadáver desaparece, dejando solo sus pertenencias, entra en la habitación un jabirú, un ave de pico largo y de postura señorial que parece haber recibido el alma del indio. Historia y fantasía se dan la mano en esta escena de Eureka, la nueva película del argentino Lisandro Alonso, que se proyecta esta semana en el festival de Gijón —que finaliza el sábado— y que forma parte de una nueva ola de filmes latinoamericanos que revisan el pasado doloroso de la región ―dictaduras, guerrillas, huella colonialista― con un giro de tuerca surreal, fantástico, surgido del realismo mágico

Fuente: elpais_cultura - 🏆 10. / 82 Leer más »

¿Son peligrosos los divertículos en el colon?Un estreñimiento crónico o tener dificultades para defecar, puede ser un problema y originar estos divertículos. Vamos a ver cómo prevenirlos y evitar su aparición.

Fuente: sportlife_es - 🏆 15. / 73 Leer más »

Método efectivo para limpiar el colonHablar de cacas y gases generalmente nos da risa... pero debemos prestar atención a estos mecanismos corporales de limpieza para no desgastar el organismo y poder mantenerlo sano, ligero y lejos de la inflamación. Mira los ejercicios que te proponemos...

Fuente: sportlife_es - 🏆 15. / 73 Leer más »