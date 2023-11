Demi Moore, el icono de la alfombra roja en los años 90

Demi Moore, la actriz que se convirtió en un icono de la alfombra roja en los años 90, entró en el llamado Brat Pack, el grupo de jóvenes estadounidenses que se repartían las películas de adolescentes. Acudió por primera vez a los Globos de Oro con 22 primaveras y un vestido blanco de inspiración griega, un primer atisbo del icono de la alfombra roja que llegaría a ser.

Aquella noche, la actriz escogió el camino difícil para la gran noche de Hollywood, con un híbrido entre vestido y bermudas que pasaría a la historia. Un estilismo que hizo ella misma, a partir de 1991: "Demillis" en los Globos de Oro. Antes de los Beckham, mucho antes de Brangelina, eran Demi Moore y Bruce Willis la pareja feliz que vestía a juego. Coordinados con sendos esmoquin de chaqueta grande, así acudieron a la gala de los Globos de Oro. Era 1991 y la actriz se había teñido de rubio para su papel en 1992: Hollywood era suyo y la alfombra roja de los Oscars también. Convertida ya en una superestrella, los años 90 fueron la revelación de su estatus de icono

:

İNFORMATİVOST5: Preocupación por la salud de Bruce Willis: ya no reconoce a Demi MooreInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más »

20M: La salud de Bruce Willis empeora: afirman que el actor no reconoce a Demi MooreA pesar de que la actriz ha mantenido un contacto cercano con su expareja y padre de sus hijas, quedó devastada al comprobar cómo ha empeorado la demencia frontotemporal que padece el actor.

Fuente: 20m | Leer más »

SPORTLİFE_ES: Movistar Medio Maratón y Medio Maratón de Fuencarral, el mejor pack para correr en MadridDesde el 1 de noviembre y hasta el 2 de febrero de 2024 puedes beneficiarte de un pack de dorsales con descuento que incluye el del Movistar Madrid Medio Maratón y el Medio Maratón de Fuencarral.

Fuente: sportlife_es | Leer más »

YO_DONA: Bruce Willis ya no reconoce a Demi Moore debido a la demencia que padece: 'Su memoria se ha desvanecido'La demencia frontotemporal que afecta a Bruce Willis sigue avanzando. El último detalle que ha trascendido es que el actor no reconoció a su ex Demi Moore cuando ésta le visitó...

Fuente: yo_dona | Leer más »

SEXTANOTİCİAS: La demencia de Bruce Willis empeora y ya no reconoce ni a Demi Moore: 'No sabía que había ido tan cuestaLa familia de Willis anunció recientemente de que el actor había sido diagnosticado con demencia frontotemporal. Ahora su enfermedad parece haber avanzado hasta el punto de no reconocer a quien fue su esposa durante 13 años.

Fuente: sextaNoticias | Leer más »

20M: Demi Moore impacta, a sus 60 años, con un vestido hecho con miles de lentejuelas que tiene clon en ZaraLa actriz ha vuelto a demostrar que la edad solo es su número con su último look.

Fuente: 20m | Leer más »