Del Chesterfriend al Bimba sin Lola, ¿por qué las copias no copian bien los nombres?

Durante una inspección rutinaria de la Policía Local de Sevilla aparecieron en una tienda de ultramarinos 261 cajetillas de tabaco. Las vendían sin licencia alguna y fueron intervenidas en ese mismo momento. Pero cuando los agentes se las llevaron se dieron cuenta de algo: en las cajetillas no ponía Chesterfield, habían escrito Chesterfriend. Los falsificadores cambiaron tres letras de la marca. Esa era la única diferencia con el paquete de tabaco original.

Las dos ces en ocasiones llegan como dos círculos y luego con un cútter retiran una parte de cada círculo para convertirlo en el símbolo de la marca. De esta forma si los detienen en la aduana pueden alegar que no se trata una falsificación, sino de una imitación. Los dos términos se usan a veces como si fueran lo mismo y no lo son.

