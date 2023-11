Declaración de la renta 2023: ¿cuándo se cobra el segundo pago y cómo se tramita?

Quedan pocos días para presentar la Declaración de la Renta 2023. La Agencia Tributaria ha señalado que los contribuyentes tienen hasta el 6 de noviembre de este año para hacer el segundo pago, el 40% de la cantidad a ingresar. No obstante, el plazo para realizar el primer pago, del 60% de su importe, cerró el 30 de junio, que se hace al efectuar la Declaración y señalar su método de pago.

La agencia añade que los contribuyentes no domiciliados pueden realizar el pago mediante transferencia o a través de un documento de ingreso que facilitará el pago “a través de una entidad colaboradora”. Para aquellos sin liquidez, Hacienda permite aplazar el pago hasta el máximo de un año en los casos donde la deuda no supera los 30.000 euros. La prórroga puede ser aceptado o denegado por la Agencia Tributaria.

Eclipse lunar de octubre 2023: cuándo, a qué hora, dónde y cómo verloEste sábado 28 de octubre habrá un eclipse lunar parcial. Te contamos dónde y por cuánto tiempo se verá el espectacular fenómeno astronómico. Leer más ⮕

Comprobar Lotería Nacional: resultados de hoy, sábado 28 de octubre de 2023Comprueba los resultados de la Lotería Nacional del sábado 28 de octubre de 2023. Leer más ⮕

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 28 de octubre de 2023Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 28 de octubre de 2023. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 14.000.000 euros. Leer más ⮕

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy sábado 28 de octubre de 2023Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 28 de octubre de 2023. Leer más ⮕

Comprobar Bonoloto: resultados de hoy, sábado 28 de octubre de 2023Comprueba los resultados de la Bonoloto del sábado 28 de octubre de 2023. Leer más ⮕

Comprobar Sueldazo ONCE: resultados de hoy, sábado 28 de octubre de 2023Comprueba los resultados del Sueldazo de la ONCE del sábado 28 de octubre de 2023. Leer más ⮕