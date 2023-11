Decenas de personas hacen una vigilia en Madrid y Sevilla por los muertos de Gaza en el Día de los Todos los Santos

Los camiones han entrado en dos tandas, una de 20 unidades a primera hora de la mañana y otra de 23 a media tarde, después de pasar por el correspondiente control israelí para comprobar el cargamento de cada uno de los vehículos que llevaban horas esperando en el lado egipcio de la frontera de Rafah.

El flujo en cuentagotas de la ayuda humanitaria a Gaza ha generado una oleada de condenas de ONG y de la ONU, que ha advertido de que la asistencia que entra al castigado enclave es solo “una gota en el océano de necesidades” de la población.La Autoridad General de Cruces y Fronteras de Gaza anunció hoy que el paso de Rafah, limítrofe con Egipto, abrirá este jueves para completar la operación de salida de personas con pasaporte extranjero de la Franja.

Según datos del portavoz oficial del paso de Rafah, al menos 76 heridos y 335 palestinos con pasaporte extranjero y ciudadanos de otros países salieron este miércoles a Egipto.para la evacuación de heridos y extranjeros, el primer ciudadano español ha salido de la franja de Gaza, según confirman fuentes diplomáticas a elDiario.es.

“Necesitamos un corredor humanitario, necesitamos un cese el fuego humanitario”, ha indicado Lazzarini en declaraciones a la prensa, tras acceder al enclave a través del paso de Rafah con Egipto, en la que es la visita de un cargo internacional de alto rango en la Franja.Lazzarini estuvo en Rafah, donde ha visitado una escuela de UNRWA que también sirve como refugio ante los bombardeos para gran cantidad de palestinos.

