Debate en el Parlamento Europeo sobre el Estado de Derecho en España

España no es el primer país ni será el último que protagonice en el Parlamento Europeo un debate sobre el Estado de Derecho, pero la ocasión tampoco es especialmente habitual. La ley de amnistía y el pacto entre el PSOE y Junts para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno ha elevado no solo el tono, sino también la batalla política. No es una cuestión nacional; es un tema europeo. Y así se está viendo en el intercambio de 'golpes' de este miércoles en el pleno de Estrasburgo.

En un lado, populares, liberales y derecha radical; en otro, socialdemócratas y el resto de la izquierda. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha dicho oficialmente ante la Eurocámara que la Comisión estudia 'con detenimiento, de forma objetiva e independiente' si la Ley de Amnistía cumple con la legislación europea. 'Seguimos muy de cerca esta cuestión', ha apuntado Reynders, que concluyó su alocución ante los parlamentarios europeos con una frase definitoria: 'El Estado de Derecho es lo que nos une





