Debate de investidura de Pedro Sánchez, en directo: Sánchez pide 'contención' a Feijóo: 'El problema no es que los españoles voten mal, sino que ustedes no aceptan el resultado'. En su discurso ha defendido los logros de su Gobierno y Feijóo ha tomado el turno de palabra tras la pausa para comer con un discurso directo y duro, donde le ha dejado claro que 'no tendrán una España resignada' y que tendrán que 'escucharla en las plazas'.

Además, ha puesto de relieve las contradicciones del candidato a la investidura con sus socios de gobierno. 179 diputados votarán previsiblemente a favor –PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y CC– frente a los 171 en contra del PP, Vox y UPN. Ante la previsión de que las manifestaciones, Interior ha establecido Algo más de 500 personas han protestado por la mañana en los alrededores del Congreso de los Diputados durante el discurso inicial de Pedro Sánchez. En estos momentos, y a una investidura que 'nace de un fraude' y de un 'ejercicio de corrupción política'

