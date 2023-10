De Cos justifica mantener los tipos por el riesgo de recesión

El gobernador del Banco de España justifica mantener los tipos por el riesgo de recesión en la eurozonaAvisa de que los tipos de interés permanecerán altos y pide ajustes para el año que vieneSi la escalada de los tipos de interés ha alcanzado la cima en el 4,5% esta semana es algo que no se sabrá hasta que se despeje la bruma que aún envuelve a los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.

decisión del BCE de dar pausa por primera vez en 15 meses a este ciclo alcista de los tipos de interés "Hemos tomado decisión de no aumentar los tipos de interés pero déjame que subraye dos cosas: los tipos deberán y dependerá de las circunstancias económicas", dice el gobernador.

Sobre lo último, en anteriores reuniones del máximo órgano de poder del BCE sobrevolaba el dilema sobre primar el combate total contra una inflación que seguía disparada o los crecientes síntomas de debilitamiento económico en la zona euro. headtopics.com

, mientras que la oferta se endurece más de lo que los bancos tenían previsto. Dos tendencias que no se espera que cambien en lo que resta de año, según ese sondeo que publica el BCE. Preguntado sobre el roto que está provocando esta escalada histórica de los tipos de interés en las cuentas de muchas familias con hipoteca, sobre todo las firmadas en los últimos seis años, De Cos esgrime la importancia de "Si no hay estabilidad de precios, no hay certidumbre, la inversión es menor, como consecuencia de la inflación, hay inestabilidad económica y, por tanto, menor crecimiento económico, menor empleo y menor bienestar",...

Las empresas y los hogares están sufriendo en sus cuentas este alza de los tipos, pero también los estados de la zona euro con un incremento de interés que pagan por financiarse en los mercados. En la entrevista, el gobernador del Banco de España no entra a valorar si existe preocupación pero insiste en la necesidad de que países con deuda y déficit públicos elevados lleven a cabo un plan de consolidación fiscal. Preguntado sobre si a 10.10. headtopics.com

