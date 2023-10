David Fincher asegura que 'The Last of Us' es la historia que habría contado la secuela de 'Guerra Mundial Z'

27/10/2023 22:14:00 / Fuente: 20m

El director aseguró que se alegraba de que la segunda parte de la película de 2019 no saliera adelante, puesto que la serie de HBO Max tiene una trama muy similar y mejor desarrollada.