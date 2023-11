David Cameron sorprende al ser nombrado ministro de Asuntos Exteriores

Fue toda una sorpresa por parte del Primer Ministro británico Rishi Sunak: el lunes por la mañana las cameras capturaron al expremier David Cameron caminando por Downing Street y entrando por la puerta principal a pesar de los túneles secretos que hay. Ocurría después de despedir a la ministra de Interiores británica Suella Braverman, echada por acusar a la policía de tener un sesgo en la autorización o no de manifestaciones.

Poco después, llegaba la noticia bombazo: Cameron iba a ser el nuevo ministro de Asuntos Exteriores como parte de una reconfiguración del gabinete de Sunak. "Una vuelta impactante del ex primer ministro", anuncia el tabloide de derechas The Daily Mail, "Rishi Sunak hace la apuesta más grande de su carrera política". El periódico de derechas The Daily Telegraph habla de "una vuelta política sensacional". Cameron fue el premier "responsable de la política de la austeridad", recuerda el tabloide de izquierdas The Mirror, añadiendo que su nombramiento ocurre "a pesar de no ser diputado

EFENOTİCİAS: David Cameron entra en el Gobierno británico como parlamentario en la Cámara de los Lores David Cameron , el ex primer ministro británico que perdió el referéndum del Brexit en 2016, entró este lunes por sorpresa en el Gobierno del conservador Rishi Sunak como parlamentario en la Cámara de los Lores. Admirador del neoliberalismo de Margaret Thatcher, Cameron apoyó la campaña a favor de la permanencia británica en la UE. Además, ha sido criticado por ser presuntamente partidario de un mayor acercamiento a China.

PUBLİCO_ES: La UE evita pedir un alto el fuego o sancionar a Israel después de más de 10.000 muertos en GazaLos 27 ministros de Asuntos Exteriores europeos se reúnen el lunes en Bruselas con la crisis en Oriente Próximo como gran prioridad, pero sin ninguna medida en el horizonte. Los diplomáticos europeos pasarán revista a las crisis que incendian su vecindad, pero no tienen previsto impulsar nuevas decisiones. Sobre la guerra en Ucrania, los Veintisiete continúan atando los últimos flecos del 12º paquete de sanciones a Rusia. En torno a la Franja de Gaza, la UE no se sale de la línea oficial, que ha encontrado en unos y a Hamás a que libere a los rehenes.

Rishi Sunak sorprende al nombrar titular de Exteriores al ex primer ministro que dimitió tras el Brexit y que había estado alejado de la vida pública en medio de la perenne crisis del Partido Conservador. El primer ministro Rishi Sunak junto a sus predecesores 'tories' Liz Truss, Boris Johnson, Theresa May y David Cameron , este sábado en la conmemoración del día del armisticio. A punto de dar las nueve de la mañana de este lunes, un coche se paró delante del 10 de Downing Street, la sede del Gobierno donde Rishi Sunak estaba anunciando cambios de carteras.

EFENOTİCİAS: Preocupaciones en la UE por los acuerdos del PSOE para la investidura de Pedro SánchezEl alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este lunes que los acuerdos del PSOE con Junts y ERC que facilitan la investidura de Pedro Sánchez, convocada en el Congreso para los próximos miércoles y jueves, le provocan “bastantes preocupaciones”. El PP se ha posicionado con más rotundidad. A través de su vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, ha reclamado una repetición electoral, en lugar de una investidura con la “humillación” del pacto sobre la amnistía, y ha afirmado que el presidente en funciones debería irse del país

PUBLİCO_ES: Salida de hispano palestinos de Gaza hacia EgiptoExteriores confirma la salida hacia Egipto de un primer grupo de 40 hispano palestinos y de otros 80 durante el martes de los 180 que llevan más de un mes sometidos a la catástrofe humanitaria provocada por Israel.

LA_SER: Vetusta Morla, una de las bandas más importantes del panorama musical españolLos madrileños Vetusta Morla se han convertido en una de las bandas más importantes del panorama musical español. Un grupo formado por seis amigos, -Pucho, Guille, Juanma, David, Álvaro y Jorge-, que empezó tocando por diversión en 1998 y que, con el paso de los años, se ha posicionado como un referente para la industria. Lo suyo es un oficio, dicen. Se dedican a hacer canciones y contar la vida a través de ellas. «Se trata de cumplir la función de relatores de una comunidad. No tiene nada de alto, es un oficio más», cuentan.

