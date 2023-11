Dabiz Muñoz se proclama 'Mejor Cocinero del Mundo' por tercer año consecutivo

Es un joven ránking trata de plantar cara a otras clasificaciones más veteranas como 'The World's 50 Best Restaurants' -creada hace más de veinte años-, mientras concede más voz de los propios chefs para votar, junto expertos sectoriales, quiénes son los mejores cocineros del mundo dentro de un Top 100 global.

'The Best Chef Awards' ha cumplido hace unas horas su séptima edición, en una ceremonia celebrada en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán (Mérida), región de México que ha sido anfitriona de la gala anual de esta lista lanzada en 2015 por la neurocientífica polaca Joanna Slusarczyk y el gastrónomo italiano Cristian Gadau, que en 2017 publicó su primera edición. En la madrugada del lunes al martes -hora española-, Dabiz Muñoz se ha vuelto a proclamar 'Mejor Cocinero del Mundo' por tercer año consecutivo, lo que añade un récord más al dueño de DiverXO, ya que en los siete años de vida de 'The Best Chef', ningún otro colega ha alcanzado el reinado de los chefs en tres ocasione





